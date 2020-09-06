Rakibimiz Sırbistan haydi Türkiye!

AKŞAM

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında A Milli Takımımız bugün Sırbistan'a konuk olacak. Ay-Yıldızlılar, Sırplar ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Hedef üç puan...

UEFA Uluslar Ligi’ne Macaristan mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım, bugün gruptaki ikinci maçında Sırbistan’a konuk oluyor... Rajko Mitic Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den yayınlanacak. Bu maçla bir ilk de gerçekleşmiş olacak. Ay-Yıldızlılar, Sırbistan’la tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Milliler’de tek hedef, Sırplar karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak Macaristan mağlubiyetini unutturmak. Ay-Yıldızlılar, Sırbistan maçıyla birlikte 580. kez sahaya çıkacak.

SIRBİSTAN 89. ÜLKE OLACAK

Milliler, 97 yıllık tarihinde yaptığı 579 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi, 135 defa berabere kaldı. Ay-Yıldızlı ekip, 247’si deplasmanda, 252’si evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü. A Milli Takım bu zamana kadar 88 farklı ülke ile maç yaptı. Sırbistan 89’uncu olacak.

ÖZEL UÇAKLA BELGRAD’A



A Milli Takım, dün saat 11.00’de özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı’ndan Sırbistan’a hareket etti. 14.00’da Belgrad’a inen Ay-Yıldızlılar, buradan konaklayacağı otele geçti.

ŞENOL GÜNEŞ’LE 64. MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde bugün 64.maçına çıkacak. AyYıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 63 maçta, 32 galibiyet aldı, 16 kez mağlup oldu.

DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİM!

Teknik Direktör Şenol Güneş, “Sırbistan maçı zor geçecek. Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Eksiklerimizi gördük. Macaristan maçına göre çok değişiklik yapacağım” dedi.

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