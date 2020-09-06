  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Rakibimiz Sırbistan haydi Türkiye!

Rakibimiz Sırbistan haydi Türkiye!

Paylaş

AKŞAM

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında A Milli Takımımız bugün Sırbistan'a konuk olacak. Ay-Yıldızlılar, Sırplar ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Hedef üç puan...

UEFA Uluslar Ligi’ne Macaristan mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım, bugün gruptaki ikinci maçında Sırbistan’a konuk oluyor... Rajko Mitic Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den yayınlanacak. Bu maçla bir ilk de gerçekleşmiş olacak. Ay-Yıldızlılar, Sırbistan’la tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Milliler’de tek hedef, Sırplar karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak Macaristan mağlubiyetini unutturmak. Ay-Yıldızlılar, Sırbistan maçıyla birlikte 580. kez sahaya çıkacak.

SIRBİSTAN 89. ÜLKE OLACAK

Milliler, 97 yıllık tarihinde yaptığı 579 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi, 135 defa berabere kaldı. Ay-Yıldızlı ekip, 247’si deplasmanda, 252’si evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü. A Milli Takım bu zamana kadar 88 farklı ülke ile maç yaptı. Sırbistan 89’uncu olacak.

ÖZEL UÇAKLA BELGRAD’A 

A Milli Takım, dün saat 11.00’de özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı’ndan Sırbistan’a hareket etti. 14.00’da Belgrad’a inen Ay-Yıldızlılar, buradan konaklayacağı otele geçti.

ŞENOL GÜNEŞ’LE 64. MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde bugün 64.maçına çıkacak. AyYıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 63 maçta, 32 galibiyet aldı, 16 kez mağlup oldu.

DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİM!

Teknik Direktör Şenol Güneş, “Sırbistan maçı zor geçecek. Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Eksiklerimizi gördük. Macaristan maçına göre çok değişiklik yapacağım” dedi.

Alexander Sörloth alınamaz satılamaz

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Vedat Muriqi, 20 milyon euroya Lazio'da'
'Vedat Muriqi, 20 milyon euroya Lazio'da'

'Vedat Muriqi, 20 milyon euroya Lazio'da'

F.Bahçe, The Land of Legends Cup'ta şampiyon
F.Bahçe, The Land of Legends Cup'ta şampiyon

F.Bahçe, The Land of Legends Cup'ta şampiyon

Bonservisi elinde, tam Cimbom'un aradığı tip: Aleix Garcia...
Bonservisi elinde, tam Cimbom'un aradığı tip: Aleix Garcia...

Bonservisi elinde, tam Cimbom'un aradığı tip: Aleix Garcia...

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi
Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi

Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi

Süper Lig'de transfer dönemine bomba gibi giren ve bu sezon 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu. Topuk Yaylası'ndaki kampı geçen hafta sona eren ve hazırlık maçlarında oyuncularını ölçen teknik direktör Erol Bulut, 8 futbolcunun üstünü çizdi...

Fatih Terim'den transfer isyanı
Fatih Terim'den transfer isyanı

Fatih Terim'den transfer isyanı

Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray'ın orta saha problemi net şekilde gözler önüne serilirken, teknik direktör Fatih Terim de bu konuda yönetimin acele etmesini istedi.

G.Saray'da orta saha için Pajtim Kasami iddiası
G.Saray'da orta saha için Pajtim Kasami iddiası

G.Saray'da orta saha için Pajtim Kasami iddiası

Harıl harıl orta saha arayan Galatasaray, Sion'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Pajtim Kasami'yi radarına aldı fakat Aslan'a bu transferde kötü haber geldi: 28 yaşındaki oyuncuya üç kulüp daha talip.

'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır'
'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır'

'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır'

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, yarın oynayacakları Türkiye maçında cesur ve agresif olan tarafın daha iyi olacağını söyledi.

Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti

Beşiktaş golcüsüyle söz kesti

Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. Önceliğini Kalinic ve Ze Luis'e veren Kartal, transfer için acele etmeyecek.

‘Sırbistan maçında çok değişiklik yapacağız‘
‘Sırbistan maçında çok değişiklik yapacağız‘

‘Sırbistan maçında çok değişiklik yapacağız‘

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp yarışta devam etmek istediklerini söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.