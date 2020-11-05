Rakibimiz Macaristan'ın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, millilerin 18 Kasım Çarşamba günü oynayacağı son grup maçındaki rakibi Macaristan'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Dénes Dibusz (Ferencvárosi TC), Péter Gulácsi (RB Leipzig), Lajos Hegedűs (Paksi FC)
Defans: Barnabás Bese (Oud-Heverlee Leuven), Endre Botka (Ferencvárosi TC), Attila Fiola (Fehérvár FC), Szilveszter Hangya (Fehérvár FC), Ákos Kecskés (FC Lugano), Ádám Lang (Omonoia FC), Gergő Lovrencsics (Ferencvárosi TC), Loïc Nego (Fehérvár FC), Attila Szalai (Apollon Limassol FC), Willi Orbán (RB Leipzig)
Orta Saha: Tamás Cseri (Mezőkövesd Zsóry SE), Filip Holender (FK Partizan), Zsolt Kalmár (FC DAC 1904 Dunajská Streda), László Kleinheisler (NK Osijek), Ádám Nagy (Bristol City FC), András Schäfer (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencvárosi TC), Dominik Szoboszlai (RB Salzburg)
Forvet: Ádám Gyurcsó (HNK Hajduk Split), Norbert Könyves (Zalaegerszegi TE), Nemanja Nikolić (Fehérvár FC), Roland Sallai (SC Freiburg), Ádám Szalai (1. FSV Mainz 05), Kevin Varga (Kasımpaşa A.Ş.)
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.
Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşmaya varamadığı ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.
31 Aralık'ta kulübü Shanghai ile sözleşmesi sona erecek olan Hulk için Çin basını Galatasaray iddiasında bulundu.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.