Rakibimiz Macaristan'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Macaristan'ın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, millilerin 18 Kasım Çarşamba günü oynayacağı son grup maçındaki rakibi Macaristan'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Dénes Dibusz (Ferencvárosi TC), Péter Gulácsi (RB Leipzig), Lajos Hegedűs (Paksi FC)

Defans: Barnabás Bese (Oud-Heverlee Leuven), Endre Botka (Ferencvárosi TC), Attila Fiola (Fehérvár FC), Szilveszter Hangya (Fehérvár FC), Ákos Kecskés (FC Lugano), Ádám Lang (Omonoia FC), Gergő Lovrencsics (Ferencvárosi TC), Loïc Nego (Fehérvár FC), Attila Szalai (Apollon Limassol FC), Willi Orbán (RB Leipzig)

Orta Saha: Tamás Cseri (Mezőkövesd Zsóry SE), Filip Holender (FK Partizan), Zsolt Kalmár (FC DAC 1904 Dunajská Streda), László Kleinheisler (NK Osijek), Ádám Nagy (Bristol City FC), András Schäfer (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencvárosi TC), Dominik Szoboszlai (RB Salzburg)

Forvet: Ádám Gyurcsó (HNK Hajduk Split), Norbert Könyves (Zalaegerszegi TE), Nemanja Nikolić (Fehérvár FC), Roland Sallai (SC Freiburg), Ádám Szalai (1. FSV Mainz 05), Kevin Varga (Kasımpaşa A.Ş.)