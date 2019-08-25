Rakibimiz ABD'nin kadrosu belli oldu

ABD Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek milli takım kadrosu şekillendi.
ABD'nin 12 kişilik nihai kadrosu şöyle:
Harrison Barnes (Sacramento Kings), Jaylen Brown (Boston Celtics), Joe Harris (Brooklyn Nets), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Mason Plumlee (Denver Nuggets), Marcus Smart (Boston Celtics), Jayson Tatum (Boston Celtics), Myles Turner (Indiana Pacers), Kemba Walker (Boston Celtics), Derrick White (San Antonio Spurs).
Turnuvada, ABD'nin başantrenörlük görevini San Antonio Spurs'u çalıştıran deneyimli teknik adam Gregg Popovich üstlenecek. Popovich'in yardımcılığını ise Steve Kerr (Golden State Warriors), Lloyd Price ( Atlanta Hawks) ve Jay Wright (Villanova Universititesi) yapacak.
13 yıl sonra ilk kez kaybetti
Öte yandan, turnuva hazırlığı kapsamında Avustralya ile hazırlık maçına çıkan ABD, rakibine 98-94 mağlup oldu. Bu sonuçla ABD, 2006'dan bu yana ilk kez yenilerek 78 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Maç sırasında sakatlanan takımın yıldızlarından Kyle Kuzma'da zorunlu olarak kadrodan çıkarıldı.
ABD Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda Türkiye, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek. A Milli Takım ile ABD arasındaki karşılaşma, 3 Eylül Salı günü oynanacak.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Göztepe maçında Vodafone Park Stadı’nın hibrit çimlerinde meydana gelen bozulma, bütün oyuncuları rahatsız etti.
Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.
TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…
Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.
“Başkan Fikret Orman tarafından, artık ekibin bir parçası olmadığım ve kalmamı istemedikleri iletildi. Ancak ben konuyu çözmek için çalışıyorum. İleride de bir basın toplantısı düzenleyip, bilgilendirmeyi yapacağım.”