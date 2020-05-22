Rahmi Anıl Başaran Trabzonspor'da

AKŞAM
Balıkesir Başkanı Kadir Dağlı, “Trabzon ile prensip anlaşmasına vardık. Kulübümüze TL bazında ödeme yapılacak” dedi. 2000 doğumlu genç golcü 27 maçta bin 947 dakika görev aldı. Rahmi bu süre içinde, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. Piyasa değeri 500 bin euro olan genç futbolcu, forvet ve iki kanatta oynayabiliyor.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Bir futbolcu ve bir personelinde koronavirüse rastlanan Yeni Malatyaspor'a bir şok haber daha! Sarı-Siyahlı ekibin sezon başında 3 yıllığına kadrosuna kattığı Ghaylen Chaaleli ile yine sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen kaleci Ufuk Ceylan, takımdan ayrıldı.
F.BAHÇE, Flamengo'nun yıldız adaylarından Caio Roque'yi izlemeye aldı.
Gelecek sezon bütçede daralmaya gidecek olan Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor. Sport 24'ün haberine göre Yunan yıldız, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Sloukas daha önce yaptığı açıklamada Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması halinde kendisinin de Fenerbahçe ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.
Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Perugia'nın 21 yaşındaki Rumen futbolcusu Vlad Dragomir için bir kez daha devrede. Cimbom daha önce de gündemine getirdiği Rumen 10 numara için Gheorghe Hagi'den fikir almıştı. Perugia'nın 3 milyon Euro'luk açığını bu futbolcunun satışıyla gidereceği belirtiliyor.
Almanya Bundesliga'da 27'nci haftanın açılış maçında Hertha Berlin, kendi sahasında Union Berlin'i 4-0 mağlup etti.
TRABZON, Balıkesir forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensip anlaşmasına vardı.