Raheem Sterling'den ırkçılığa maruz kalan Webo'ya destek

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Colţescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söylemi hakkında açıklama yaptı.
İngiliz futbolcu, Medipol Başakşehir maçında yaşanan olayın ardından "Yüksek sesle, ırkçılığa hayır!" paylaşımında bulundu.
Manchester City'de forma giyen Aymeric Laporte ise "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.
LOUIS SAHA'DAN DA TEPKİ
Fransız eski futbolcu Louis Saha ise "Sahada sakin kaldıkları için Başakşehir'i ve diğer tüm futbolcuları kutlarım. Hatta onlara teşekkür etmek bile gerekir. UEFA 'Irkçılığa hayır' diye niye paylaşım yapmıyor." ifadelerini kullandı.
Claude Makelele ise "Bir şey yapmanın tam da zamanıydı. PSG'li futbolcuları, Türk meslektaşlarının tepkisine destek olduğu için tebrik ediyorum." dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
Mauricio Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istedi. Roma'nın yıldızı Juan Jesus, sarı-lacivertliler için hazır olduğunu söyledi.