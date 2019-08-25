Rafinha yola çıktı

AKŞAM
SARI-Lacivertliler, zorlu sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz basınından O Jogo’nun verdiği habere göre; orta saha oyuncusu Rafinha, F.Bahçe ile görüşüyor. Haberde, “Barcelona’nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha Alcantara, Türkiye ve F.Bahçe’ye doğru yola çıktı” ifadeleri kullanıldı. Başarılı oyuncunun menajerinin, Fenerbahçe ile İstanbul’da görüşme halinde olduğu ve kısa süre içinde açıklama gelebileceği de belirtildi.
53 DAKİKA OYNADI
Barcelona altyapısından yetişen Rafinha Alcantara, geçtiğimiz sezon Barça formasını 8 maçta giymişti. Rafınha, 6 aylık süre için de İtalyan temsilcisi Inter’de kiralık olarak forma giymişti. Bu sezon ise şans bulduğu ilk maçta, 53 dakika oynadı. Katalan ekibinin formasını toplamda 88 kez giyen Brezilyalı solak yetenek, 12 gol ağları sarsıp, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
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