Rafinha teklifi reddetti

AKŞAM
FOX Sports Radio’nun sunucusu Benjamin Back, Fenerbahçe’nin devre arasında Flamengo’lu Rafinha’yı istediğini ancak 34 yaşındaki bekin teklifi reddettiğini açıkladı. Rafinha’nın menajeri ise Galatasaray’ın eski yıldızı Lincoln!
TOPÇU İZLİYOR
Bu arada Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevine soyunan Emre Belözoğlu’nun karantina döneminde bazı futbolcuların videolarını izlediği öğrenildi. Kaptan, transferde de sorumluluk alıyor.
ALEX ARTIK HER YERDE!
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex’in hayatını konu alan, ‘Alex Camera 10’ belgeseli artık Amazon, Google Play, Now, iTunes, Vivo Play ve yakında O2 Play’in dijital dağıtımına sahip Looke platformlarında gösterime giriyor.
MESUT'U TAKIM İSTEMEDİ
Arsenal'ın eski Hocası Emery, adı Fenerbahçe’yle anılan, Mesut için “Takım arkadaşları onun kaptan olmasını istemedi. Bu benim değil, ekibin kararıydı. Daha fazla sorumluluk almalıydı” ifadelerini kullandı.
Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”
UEFA Başkanı Ceferin: “Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda Almanya'nın kurallarına bakıyorum. Almanya durdurulmasını öngörmüyor.”
FOX Sports'un haberine Fenerbahçe, devre arasında Flamengo'da forma giyen Rafinha'yı istedi fakat reddedildi.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Lionel Messi, “Karantinada kalma fikri bize hiç sevimli gelmiyor ama nihai kararı beklemeli ve tüm protokollere uymalıyız” dedi.
Fenerbahçe'nin Şilili beki Isla, ödeme konusunda bilgi verilmediğini söyledi: “Son günlerde ödeme konusunda kimse bir şey söylemedi. Başkanımız ya da kaptanımız bir açıklama yapmadı. Maaşlar yüzde 30 veya yüzde 50 gibi mi yatacak bilmiyoruz.”
Mısır'da Spor Bakanı ve Sağlık Bakanı sezonun devam edilmemesi yönünde karar aldı. Ancak sezonun iptal mi yoksa devam mı edeceği yönündeki nihai kararı federasyon bugün açıklayacak.