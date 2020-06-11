Rafael Pereira, Portekiz ekiplerinin hedefinde

Koronavirüs sonrasında birçok ülke futbola geri dönmeye hazırlanırken, takımlar da önümüzdeki sezonun kadrolarını kurmak için takviye hazırlıklarına başladı. Bu isimlerden biri de Brezilyalı sol bek Rafael Pereira. Brezilya ekiplerinden Desportes’te futbola başlayan ve ardından Portekiz takımlarından Leixoes’e transfer olan Pereira, geçtiğimiz sezon devre arasında bir başka Portekiz ekibi Vila’ya transfer olmuştu. Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain’le anlaşmaya varan 20 yaşındaki futbolcu, Portekiz’e dönmeye hazırlanıyor. Avrupa’nın birçok takımının ve özellikle de Portekiz takımlarının gündemindeki isim olan 20 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek.
Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.
Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de kulübün eski futbolcularından Serhiy Rebrov'du. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlileri çalıştıracağına dair basında çıkan iddiaların sorulduğu 46 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, söz konusu haberleri yalanladı.
Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.
Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.
Önceki sezon Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Shinji Kagawa, yeniden Süper Lig yolunda. Bu yıl İspanya 2. Ligi ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Japon 10 numaranın, Göztepe ile anlaştığı ve yeni sezonda İzmir'e geleceği iddia edildi.