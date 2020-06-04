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aksam.com.tr
  • 04 Haziran 2020 Perşembe 21:18
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Rafael Nadal'ın ABD Açık kararsızlığı

Rafael Nadal'ın ABD Açık kararsızlığı

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Erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal, 24 Ağustos'ta New York'ta yapılması planlanan ABD Açık'a katılmayabileceğini belirtti.

İnternet üzerinden gazetecilerin sorularını cevaplayan 34 yaşındaki İspanyol tenisçi, ABD Açık'a katılıp katılmayacağı hakkındaki soruya, "Bu soruyu şu an için sorsaydınız hayır derdim. Bir kaç ay sonrası içinse bilmiyorum. Umarım evet diyebilirim. Ama öncelikle virüsün gelişimiyle ilgili daha sağlıklı bilgi alabilmek için beklememiz lazım. Bir kaç ay sonra New York'taki durumun nasıl olacağını bilemiyoruz." yanıtını verdi.

Nadal, New York'un dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu hatırlattı.

ABD'de veya başka bir yerde tenis organizasyonunun yapılabilmesi için virüsün bulaşmasının engellenmesi ve bütün katılımcılara güvenli uçuş garanti edilmesi gerektiğini söyleyen Nadal, tenis dünyasının sakin, sabırlı ve sorumlu davranması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bir çok spor gibi marttan beri yapılmayan teniste Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), temmuz ayı sonuna kadar düzenlenmesi planlanan bütün organizasyonlarını iptal etmişti.

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