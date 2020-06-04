Rafael Nadal'ın ABD Açık kararsızlığı

İnternet üzerinden gazetecilerin sorularını cevaplayan 34 yaşındaki İspanyol tenisçi, ABD Açık'a katılıp katılmayacağı hakkındaki soruya, "Bu soruyu şu an için sorsaydınız hayır derdim. Bir kaç ay sonrası içinse bilmiyorum. Umarım evet diyebilirim. Ama öncelikle virüsün gelişimiyle ilgili daha sağlıklı bilgi alabilmek için beklememiz lazım. Bir kaç ay sonra New York'taki durumun nasıl olacağını bilemiyoruz." yanıtını verdi.
Nadal, New York'un dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu hatırlattı.
ABD'de veya başka bir yerde tenis organizasyonunun yapılabilmesi için virüsün bulaşmasının engellenmesi ve bütün katılımcılara güvenli uçuş garanti edilmesi gerektiğini söyleyen Nadal, tenis dünyasının sakin, sabırlı ve sorumlu davranması gerektiğini sözlerine ekledi.
Bir çok spor gibi marttan beri yapılmayan teniste Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), temmuz ayı sonuna kadar düzenlenmesi planlanan bütün organizasyonlarını iptal etmişti.
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
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Trabzonspor, kulübe yapılan 6. koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, İrlandalı forvet Shane Long'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.