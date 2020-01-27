Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla tamamlandı.
Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden Nadal ile seyircisi önünde oynayan Kyrgios karşılaştı. Kyrgios, ısınma sırasında, helikopter kazasında ölen Kobe Bryant'ın formasını giydi.
Erkekler dünya 1 numarası Nadal, oldukça zorlandığı mücadeleyi, 3 saat 38 dakika sonunda 3-1 (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) kazandı.
Maç sonu röportajında Kobe Bryant'ın kariyeri boyunca formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın şapkasını takan Nadal, ABD'li basketbolcunun asla unutulmayacağını söyledi.
Erkeklerdeki diğer müsabakada 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 17 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Hollanda ekibi Feyenoord ile kiralama üzerine görüşmeler başladı.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın ile Vodafone Park'ta bir araya geliyor.
Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu.
Sol bek arayışlarına devam eden ve Ricardo Rodriguez’le bu mevkideki problemini çözmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin İsviçreli yıldızdan önce C.Palace forması giyen Patrick Van Aanholt’a gittiği ortaya çıktı.
Nagatomo'yla ilgilendiği iddia edilen Bologna'nın Fabio Coentrao'ya imza attıracağı belirtildi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararı sonrasında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile prensip anlaşmasına vardı.
TFF, ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yayımladı.