Rafael Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde
Rafael Nadal, ABD Açık'ta Diego Schwartzman'ı 6-4, 7-5, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve turnuvada yarı finale yükseldi.
ABD Açık çeyrek finalinde Rafael Nadal ile Diego Schwartzman karşı karşıya geldi.
Maçun ilk setini 6-4 kazanan Nadal, Schwartzman karşısında zorlanmasına karşın ikinci seti de 7-5 ile geçti.
Son seti 6-2'lik skorla kazanan İspanyol tenisçi, Diego Schwartzman'ı 3-0 mağlup ederek turnavada yarı finale yükseldi.
Nadal yarı finalde Berrettini ile karşılaşacak. İtalyan tenisçi kariyerinin ilk Grand Slam yarı finalini oynayacak.
(Sporx)