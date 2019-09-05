Rafael Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde

ABD Açık çeyrek finalinde Rafael Nadal ile Diego Schwartzman karşı karşıya geldi.

Maçun ilk setini 6-4 kazanan Nadal, Schwartzman karşısında zorlanmasına karşın ikinci seti de 7-5 ile geçti.

Son seti 6-2'lik skorla kazanan İspanyol tenisçi, Diego Schwartzman'ı 3-0 mağlup ederek turnavada yarı finale yükseldi.

Nadal yarı finalde Berrettini ile karşılaşacak. İtalyan tenisçi kariyerinin ilk Grand Slam yarı finalini oynayacak.

(Sporx)