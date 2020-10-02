  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 22:28
  • |
  • Son Güncelleme:

Rafael: 'Manchester United maçını sabırsızlıkla bekliyorum'

Rafael: 'Manchester United maçını sabırsızlıkla bekliyorum'

Paylaş

AA

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael Pereira da Silva, turuncu-lacivertli kulüple hedeflerinin uyuştuğu için transfer teklifini kabul ettiğini söyledi.

Rafael, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in heyecan verici bir teklif yaptığını belirterek, "Benim için önemli bir karardı. Kariyerim boyunca hep Şampiyonlar Ligi takımlarında oynadım. Başakşehir geçen sezonun şampiyon takımı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımda yer alma fırsatı elde ettim. Kulübün ve benim düşüncelerim örtüştüğü için mutluyum." dedi.

30 yaşındaki oyuncu, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Paris Saint-Germain (PSG), Manchester United ve Leipzig'i değerlendirdi.

Geride kalan yıllarda Manchester United forması giyen Brezilyalı futbolcu, "En büyük mutlulukları Manchester United'da yaşamıştım. Takım olarak büyük başarılar elde etmiştik. Manchester United'a karşı oynayacağımı da hayal etmiyordum. Onlarla karşılaşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Zor bir grupta olduklarını vurgulayan Rafael, "O takımlara karşı oynamak mutluluk verici. PSG güçlü ve yenilmesi zor bir rakip. İyi günümüzü yakalarsak niye galip gelmeyelim?" değerlendirmesinde bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Gaziantep-Trabzonspor
CANLI | Gaziantep-Trabzonspor

CANLI | Gaziantep-Trabzonspor

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor
Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Son olarak Papiss Cisse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, kanat transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gönderip bu mevkiye takviye yapma amacında.

Biglia: 'Trabzon istedi, Karagümrük'ü seçtim'
Biglia: 'Trabzon istedi, Karagümrük'ü seçtim'

Biglia: 'Trabzon istedi, Karagümrük'ü seçtim'

Fatih Karagümrük'ün flaş transferi dünyaca ünlü orta saha Lucas Biglia, kendisini Trabzonspor'un istediğini ama Fatih Karagümrük'ü seçtiğini açıkladı.

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'te
Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'te

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'te

Galatasaray, Jimmy Durmaz'ın Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi
Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek Avrupa'dan elenen Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile 4 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Andrade Fernando, Çaykur Rizespor'da
Andrade Fernando, Çaykur Rizespor'da

Andrade Fernando, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, geçen sezon Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki Andrade Fernando'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Denis Alibec, Kayserispor'da
Denis Alibec, Kayserispor'da

Denis Alibec, Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i kadrosuna kattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.