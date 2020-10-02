Rafael: 'Manchester United maçını sabırsızlıkla bekliyorum'

Rafael, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in heyecan verici bir teklif yaptığını belirterek, "Benim için önemli bir karardı. Kariyerim boyunca hep Şampiyonlar Ligi takımlarında oynadım. Başakşehir geçen sezonun şampiyon takımı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımda yer alma fırsatı elde ettim. Kulübün ve benim düşüncelerim örtüştüğü için mutluyum." dedi.
30 yaşındaki oyuncu, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Paris Saint-Germain (PSG), Manchester United ve Leipzig'i değerlendirdi.
Geride kalan yıllarda Manchester United forması giyen Brezilyalı futbolcu, "En büyük mutlulukları Manchester United'da yaşamıştım. Takım olarak büyük başarılar elde etmiştik. Manchester United'a karşı oynayacağımı da hayal etmiyordum. Onlarla karşılaşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Zor bir grupta olduklarını vurgulayan Rafael, "O takımlara karşı oynamak mutluluk verici. PSG güçlü ve yenilmesi zor bir rakip. İyi günümüzü yakalarsak niye galip gelmeyelim?" değerlendirmesinde bulundu.
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