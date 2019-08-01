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aksam.com.tr
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:19
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  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:19

Rafael Leao, Milan'da

Rafael Leao, Milan'da

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Portekizli forvet oyuncusu Rafael Leao’yu transfer etti.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa’nın Lille takımında forma giyen 20 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Alexandre da Concei?ão Leao’nun transfer edildiği bildirildi.

Açıklamada, Leao’nun Milan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, genç oyuncunun geçen sezon transfer olduğu Lille’de 26 maçta 8 gol attığı kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karşılığında bitirdi. Leao’nun yıllık yaklaşık 2 milyon avro alacağı ifade edildi.

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