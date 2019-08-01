Rafael Leao, Milan'da

SPOR GÜNDEMİ

Anlaşma tamam! İmza atmaya geliyor Anlaşma tamam! İmza atmaya geliyor Beşiktaş’ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Terim'in şok raporu! Fatih Terim'in şok raporu! Teknik direktör Fatih Terim’in adı Galatasaray’la anılan Victor Wanyama’yı istemediği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Kenyalı ön liberoyu sakatlık problemlerinden dolayı reddetti.

Bitti bu iş! Fener'e ilaç gibi takviye Bitti bu iş! Fener'e ilaç gibi takviye Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Yusuf Yazıcı bu kez gidiyor! Teklif yükselttiler Yusuf Yazıcı bu kez gidiyor! Teklif yükselttiler Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a yaptığı teklifi 17 milyon Euro’ya yükseltti. Transferin tamamlanma ihtimali oldukça yüksek.

'Ben Galatasaray'la anlaştım! Bırakın gideyim' 'Ben Galatasaray'la anlaştım! Bırakın gideyim' Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.

Lens'in yerine Mahmut Lens'in yerine Mahmut F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.