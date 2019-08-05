Radja Nainggolan Cagliari'ye imzayı attı

Adı Galatasaray ile de anılan orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, Cagliari'ye imza attı.

Roma'nın geçen sezon 38 Milyon Euro karşılığında Inter'e sattığı Radja Nainggolan, Caglari'ye kiralık olarak geri döndü.

Caglari, transferi "Tekrar hoş geldin, Radja!" başlığı ile duyurdu.

Daha önce de 2010 yılından 2014 yılına kadar Cagliari forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, 2018'e kadar da Roma'da oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Inter'e geçmişti.