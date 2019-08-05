Radja Nainggolan Cagliari'ye imzayı attı

Roma'nın geçen sezon 38 Milyon Euro karşılığında Inter'e sattığı Radja Nainggolan, Caglari'ye kiralık olarak geri döndü.
Caglari, transferi "Tekrar hoş geldin, Radja!" başlığı ile duyurdu.
Daha önce de 2010 yılından 2014 yılına kadar Cagliari forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, 2018'e kadar da Roma'da oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Inter'e geçmişti.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle bir süredir sol stoper arayan Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların kadroda düşünmediği Kostas Mitroglou, Serie A takımlarından Lecce’ye gidiyor. İtalyan ekibi, Yunan golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin 1-2 gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Lille ile anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun gidişinin kalbini kırdığını ancak Yusuf'a kırgın olmadığını belirtti.
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