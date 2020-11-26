  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 17:11
  • |
  • Son Güncelleme:

Radamel Falcao'nun tedavisi devam ediyor

Radamel Falcao'nun tedavisi devam ediyor

Paylaş

Galatasaray'da Radamel Falcao bugün Florya'da tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray'ın Rizespor ile oynaycağı karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun durumu merak ediliyordu. Kolombiyalı oyuncu bugün de taktik idmanda yer almadı

34 yaşındaki oyuncu tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Radamel Falcao'nun durumu yarın kesinlik kazanacak. Falcao idmanda kendisini deneyecek ve kadroda olup olmayacağı netleşecek.

Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana 29 maça çıkarken ve 25 maçı ise kaçırdı.

Öte yandan Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi ve Peter Etebo, takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dâhilinde çalıştı. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Süper Kupa Katar'da oynanacak
Süper Kupa Katar'da oynanacak

Süper Kupa Katar'da oynanacak

Diego Maradona dünya basınında
Diego Maradona dünya basınında

Diego Maradona dünya basınında

Galatasaray'da Falcao'nun son durumu belli oldu
Galatasaray'da Falcao'nun son durumu belli oldu

Galatasaray'da Falcao'nun son durumu belli oldu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut kötü haberi verdi: '1 ay yok...'
Erol Bulut kötü haberi verdi: '1 ay yok...'

Erol Bulut kötü haberi verdi: '1 ay yok...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mbwana Samatta'nın sakatlığından dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SAMATTA'NIN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR
Fenerbahçe - Beşiktaş
• Denizlispor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Yeni Malatya
• Gaziantep FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe'de derbi öncesi endişeli bekleyiş
Fenerbahçe'de derbi öncesi endişeli bekleyiş

Fenerbahçe'de derbi öncesi endişeli bekleyiş

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bağırsak sıkıntısı yaşayan Perotti için adeta seferberlik ilan edildi. Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çabalıyor.

Galatasaray devre arası atağa kalkıyor
Galatasaray devre arası atağa kalkıyor

Galatasaray devre arası atağa kalkıyor

Galatasaray, devre arasında atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde ise Ukraynalı futbolcu Yaremchuk var. Kariyerini Belçika'nın Gent ekibinde sürdüren deneyimli golcü için kulübünden bilgi alındı.

Sergen Yalçın'ın derbide zor kararı
Sergen Yalçın'ın derbide zor kararı

Sergen Yalçın'ın derbide zor kararı

Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı

Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda turlamayı başardı
Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda turlamayı başardı

Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda turlamayı başardı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kasımpaşa, sahasında Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'dan 'çifte standart' isyanı
Galatasaray'dan 'çifte standart' isyanı

Galatasaray'dan 'çifte standart' isyanı

Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.