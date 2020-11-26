Radamel Falcao'nun tedavisi devam ediyor

Galatasaray'da Radamel Falcao bugün Florya'da tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray'ın Rizespor ile oynaycağı karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun durumu merak ediliyordu. Kolombiyalı oyuncu bugün de taktik idmanda yer almadı

34 yaşındaki oyuncu tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Radamel Falcao'nun durumu yarın kesinlik kazanacak. Falcao idmanda kendisini deneyecek ve kadroda olup olmayacağı netleşecek.

Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana 29 maça çıkarken ve 25 maçı ise kaçırdı.

Öte yandan Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi ve Peter Etebo, takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dâhilinde çalıştı.