Radamel Falcao'nun performansı İspanya'da ses getirdi

Yıldız futbolcunun, Denizlispor’la oynanan maçın 90+2’nci dakikasında topu kapmak için rakip oyuncuyu 70 metre kovaladığı pozisyonun videosu, AS Gazetesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Gazetede de yer verilen haberde, Falcao’nun kendisini kısa sürede Galatasaray’a adadığı ve yeniden doğuş için elinden gelen her şeyi ortaya koyduğu belirtildi. İstikrarlı bir hazırlık dönemi geçiremeyen, ilk yarıda sakatlıklarla boğuşan Falcao, devre arasında yapılan yüklemeler sonrası fiziksel açıdan iyi bir noktaya gelmeyi başardı.
?? La jugada de 70m de Falcao en el 92' que te hará amar a un delantero así por encima de todo— Diario AS (@diarioas) January 21, 2020
?? @as_tvhttps://t.co/QbTGHd1XLA
(Fanatik)
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