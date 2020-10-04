Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron: 'Koronayım sandım'

AKŞAM

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, dördüncü çocuğuna hamile olduğu süreçte yaşadıklarını Güney Amerika medyasına anlattı.

Güney Amerika basınına konuşan Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, “Oğlumun doğumu yaklaşırken baş dönmesi ve titreme gibi bazı şikayetlerim oldu. Bunu doktora anlatınca, ‘Koronavirüs olabilirsin. Maske tak ve Falcao’dan uzaklaş. Yoksa maça çıkamaz (Neftçi Bakü maçı öncesi)’ dedi. Tam anlamıyla panik halindeydim. Doğum tarihi yaklaşmıştı. Oğlum için korkuyordum ve eşimden uzak durmak zorundaydım. Ama daha sonra Türkiye’de bana test yapıldı ve korona olmadığım belgelendi. Çok şükür ki oğlum sağlıkla dünyaya geldi. Şu anda bu yaşananlara gülüyorum ama o anda çok sinirliydim. Hastaneye gittiğimde doğuma alınacağımı bilmiyordum. Bebek valizim bile yoktu. Oğlum bize sürpriz yapmak istedi ve erken doğdu” açıklamasında bulundu.