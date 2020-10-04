Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron: 'Koronayım sandım'

Güney Amerika basınına konuşan Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, “Oğlumun doğumu yaklaşırken baş dönmesi ve titreme gibi bazı şikayetlerim oldu. Bunu doktora anlatınca, ‘Koronavirüs olabilirsin. Maske tak ve Falcao’dan uzaklaş. Yoksa maça çıkamaz (Neftçi Bakü maçı öncesi)’ dedi. Tam anlamıyla panik halindeydim. Doğum tarihi yaklaşmıştı. Oğlum için korkuyordum ve eşimden uzak durmak zorundaydım. Ama daha sonra Türkiye’de bana test yapıldı ve korona olmadığım belgelendi. Çok şükür ki oğlum sağlıkla dünyaya geldi. Şu anda bu yaşananlara gülüyorum ama o anda çok sinirliydim. Hastaneye gittiğimde doğuma alınacağımı bilmiyordum. Bebek valizim bile yoktu. Oğlum bize sürpriz yapmak istedi ve erken doğdu” açıklamasında bulundu.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, ikinci penaltının doğru karar olmadığını düşündüğünü söyledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı penaltıda oyuncuların vuruş öncesinde ceza alanına girdiğini ve penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.
Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak üst üste 3. beraberliğini aldı.