Radamel Falcao'dan transfer açıklaması: Bazı kulüplerin bana olan ilgisini biliyorum

Galatasaray'ın transfer listesindeki Radamel Falcao, Kolombiya basınına geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kolombiya ekibi Millonarios'ta oynama ihtimali hakkında yorum yapan Falcao, "Herkes benim Millonarios'ta oynama hayalim olduğunu biliyor ancak bir süre daha Avrupa'da kariyerime devam edebileceğimi düşünüyorum" dedi.

"BAZI KULÜPLERİN İLGİSİ VAR"

Galatasaray ve Porto gibi kulüplerin kendisiyle ilgilendiğine dair çıkan haberleri değerlendiren Kolombiyalı golcü, "Çıkan haberleri duydum. Bazı kulüplerin bana olan ilgisini biliyorum. Bazı yakınlaşmalar da oldu. Ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Monaco ile bir yıl daha sözleşmem var. Bu dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

PORTO: "MAAŞININ BİR KISMINI SİZ VERİN"

Porto'nun Falcao için Monaco ile resmi görüşmelere başladığı ancak oyuncunun 8,5 milyon euro civarında olan yıllık ücretini karşılayamayacaklarını bildirdiğini kaydetti.

Porto'nun Monaco'ya bir kiralama teklifi sunduğu ve maaşının bir kısmının ödemesini de Fransız ekibinin yapmasını istediği belirtildi.

ESPANYOL TEKLİFE HAZIRLANIYOR

La Liga ekiplerinden Espanyol'un da, Betis'e satmaya hazırlandıkları golcüleri Borja Iglesias'ın yerine Falcao'yu düşündükleri kaydedildi. İspanyol ekibinin, Iglesias'ı 28 milyon euro bedelle Betis'e göndereceği ve Kolombiyalı yıldız için de teklifte bulunduğu ifade edildi.

"AVRUPA'DAN İSTEYENLER VAR"

Monaco Sportif Direktörü Oleg Petrov geçtiğimiz günlerde oyuncuya birçok talip olduğunu belirtirken, "Falcao'yu sadece Çin'den değil Avrupa'dan isteyenler de var. Ne olacağını göreceğiz, belki sezonu burada tamamlayacak." sözlerini kullanmıştı.

Monaco ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Falcao, geçtiğimiz sezon başında 14 milyon euro olan yıllık maaşında indirime giderek maaşını 8.5 milyon euro seviyesine çekmişti.

Monaco'dan haftalık 187 bin euro maaş alan Falcao hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Jardim de, "Falcao bizim için önemli bir futbolcu ve ona her zaman olduğu gibi inanıyoruz. Şu anda daha fazla rekabet edebilecek futbolculara ihtiyacımız var ve kulübün de bu yönde bir çalışması var. Benim tek isteğim var olan oyuncularımızı koruyarak, rekabet yaratabilecek transferlerin yapılması" dedi.

(Sporx)