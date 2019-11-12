Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7804
  • 6,3675
  • 270.907
  • 103996
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Radamel Falcao'dan son dakika paylaşımı

Radamel Falcao'dan son dakika paylaşımı

Radamel Falcao'dan son dakika paylaşımı

Kolombiyalı yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sahalara dönmek için çok çalıştığının mesajını verdi.

Kolombiyalı yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sahalara dönmek için çok çalıştığının mesajını verdi. Galatasaray'da en son 1 Ekim'de oynanan PSG maçında forma giyen yıldız forvet, ağrıları sebebiyle takımdan uzaklaştı. 

Yaklaşık 1,5 aydır resmi maçta Galatasaray forması giymeyen Falcao, "Çok çalışıyorum" mesajı göndererek hayranlarını rahatlatmaya çalıştı.

Galatasaray'ın önemli maçların bulunduğu periyotta forma giymeyen Falcao'nun sağlık durumu, sarı-kırmızılı camiada tartışma konusu olmuştu.

Gaziantep maçının ardından milli araya giren Galatasaray'ın es vermesi yıldız golcüye de yaradı.

Verilen arada antrenörüyle birlikte bireysel çalışmalarını sürdüren Falcao'nun tamamen form tuttuktan sonra sahalara döneceği ifade edildi.

Falcao tedavisi için bir süredir İspanya'daydı. Dünya yıldızı futbolcu şimdi ise çalışmalarını İstanbul'da sürüdüryor.

Taraftarlar Falcao'nun videolu paylaşımının altına destek verici cümleler kurarak ona moral vermeye çalıştılar.


Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı'yı tiye aldı!
Tolga Sarıtaş sevgilisinden ayrıldı mı?
Yasak Elma dizisine sürpriz transfer
Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar
Cenazede buzlar eridi! Ünlü çift barıştı
<p>Geleceğe Nefes Ol fidan kampanyası ile ülke çapında 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirdi. 81

Fidan Dikme Kampanyasına Dil Uzatan Barış Yarkadaş Canlı Yayında Böyle Rezil Oldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyada bir ilk olacak

1 Yıl Boyunca Yere İnmeden Havada Kalacak