Radamel Falcao'dan son dakika paylaşımı

Kolombiyalı yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sahalara dönmek için çok çalıştığının mesajını verdi. Galatasaray'da en son 1 Ekim'de oynanan PSG maçında forma giyen yıldız forvet, ağrıları sebebiyle takımdan uzaklaştı.

Yaklaşık 1,5 aydır resmi maçta Galatasaray forması giymeyen Falcao, "Çok çalışıyorum" mesajı göndererek hayranlarını rahatlatmaya çalıştı.

Galatasaray'ın önemli maçların bulunduğu periyotta forma giymeyen Falcao'nun sağlık durumu, sarı-kırmızılı camiada tartışma konusu olmuştu.

Gaziantep maçının ardından milli araya giren Galatasaray'ın es vermesi yıldız golcüye de yaradı.

Verilen arada antrenörüyle birlikte bireysel çalışmalarını sürdüren Falcao'nun tamamen form tuttuktan sonra sahalara döneceği ifade edildi.

Falcao tedavisi için bir süredir İspanya'daydı. Dünya yıldızı futbolcu şimdi ise çalışmalarını İstanbul'da sürüdüryor.

Taraftarlar Falcao'nun videolu paylaşımının altına destek verici cümleler kurarak ona moral vermeye çalıştılar.