Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması: Risk almak istemedim

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada sakatlık geçiren Radamel Falcao, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Radamel Falcao, "3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol, hem de 3 puan için çok mutluyum" sözlerini kullandı.
Sakatlığı ile ilgili olarak, "Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" dedi.
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Radamel Falcao, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
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