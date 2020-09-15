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aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 07:33
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Radamel Falcao'dan müthiş geri dönüş

Radamel Falcao'dan müthiş geri dönüş

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Milliyet

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.

Gaziantep FK maçında 2 gol, 1 asiste imza atarak, Süper Lig’e müthiş bir başlangıç yapan Radamel Falcao’nun performansındaki büyük değişimin nedeni belli oldu.

Galatasaray’a geçen sezon Monaco’dan transfer olan ancak yaşanan karmaşa nedeniyle iyi bir hazırlık dönemi geçiremeyen Kolombiyalı forvet sezon içindeki sakatlıklar ile bunun sancılarını fazlasıyla hissetmişti.

Tecrübeli golcü bu sezon ise Florya’daki hazırlıklarda tek bir antrenman bile kaçırmadı.

Zaman zaman özel antrenmanlar yapan Falcao’nun, Diagne ile beraber yükünün de hafifleyeceği belirtiliyor.

Geçen sezona göre fiziksel olarak iyi durumda görünen Kolombiyalı golcüyü ekonomik kullanarak daha verimli hale getirmeyi planlayan Teknik Direktör Fatih Terim bu nedenle Diagne’yi de zaman zaman kullanacak.

Pas krizi bitti

İşin fiziksel kısmı kadar psikolojik tarafında da Falcao için her şey yolunda gitti. Arjantinli eşi Loralei Taron ile 4. çocuklarını bekleyen yıldız futbolcu tatilini de Bodrum’da geçirmişti.

Atletico Madrid’ten eski takım arkadaşı olan Arda Turan’ın takıma katılması da ünlü golcüyü olumlu etkiledi.

Geçen sezon yeterince pas alamadığı belirtilen Falcao’ya ligin ilk haftasında çok sayıda pozisyon hazırlanması da yine dikkatlerden kaçmadı.

Falcao ilk hafta biri penaltıdan iki gol atarken, Emre Kılınç’ın golünde de asisti yapan isim olmuştu.

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