Radamel Falcao'dan Galatasaray'a Moussa Sylla önerisi

Sarı-kırmızılı yönetim, Radamel Falcao'nun olumlu görüş bildirdiği 20 yaşındaki Mali asıllı Fransız santrfor Moussa Sylla için hareket geçti.
“ÇOK POTANSİYELLİ BİR FUTBOLCU, ALINIRSA FAYDALI OLUR”
Falcao'nun yönetim ile yaptığı görüşmede Sylla için, "Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU
Monaco ile olan sözleşmesinin bitecek olmasını da göz önünde tutan sarı-kırmızılı kurmaylar, genç santrfor Moussa Sylla'nın menajeri ile hemen iletişime geçtiler. Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
Moussa Sylla Fransa U19, U18, U16 takımlarında toplam 22 kez forma giydi ve 2 gole imza attı.
20 yaşında ve 1.83 boyunda olan Sylla 1 kez de Fransa B Takımı'nda kendisine şans buldu.
(Takvim)
Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.
MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı
Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.
Ülkelerinden Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin NKoudou, İstanbul Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.
Gelecek sezon için genç ve yetenekli ayaklara yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli golcüsü Radamel Falcao, Monaco'da beraber forma giydiği genç forvet Moussa Sylla'yı Galatasaray'a önerdi. Falcao, 20 yaşındaki futbolcu için yönetime “Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur” dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.