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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 14:43
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 14:43

Radamel Falcao'dan Galatasaray'a Moussa Sylla önerisi

Radamel Falcao'dan Galatasaray'a Moussa Sylla önerisi

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Gelecek sezon için genç ve yetenekli ayaklara yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli golcüsü Radamel Falcao, Monaco'da beraber forma giydiği genç forvet Moussa Sylla'yı Galatasaray'a önerdi. Falcao, 20 yaşındaki futbolcu için yönetime “Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur” dedi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Radamel Falcao'nun olumlu görüş bildirdiği 20 yaşındaki Mali asıllı Fransız santrfor Moussa Sylla için hareket geçti.

“ÇOK POTANSİYELLİ BİR FUTBOLCU, ALINIRSA FAYDALI OLUR”

Falcao'nun yönetim ile yaptığı görüşmede Sylla için, "Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Monaco ile olan sözleşmesinin bitecek olmasını da göz önünde tutan sarı-kırmızılı kurmaylar, genç santrfor Moussa Sylla'nın menajeri ile hemen iletişime geçtiler. Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

Moussa Sylla Fransa U19, U18, U16 takımlarında toplam 22 kez forma giydi ve 2 gole imza attı.

20 yaşında ve 1.83 boyunda olan Sylla 1 kez de Fransa B Takımı'nda kendisine şans buldu.

(Takvim)

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