Radamel Falcao yeni sezona fırtına gibi başladı

Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Falcao yeni sezona müthiş bir giriş yaptı.
Özellikle gol yollarındaki etkisizliği ile eleştirilen Kolombiyalı forvet, 2019-2020 sezonundaki 2,6'lık şut ortalamasını 4,5'e çıkardı.
Tecrübeli forvet geçen sezon ortalama 1,9 kez ceza sahasında topla buluşurken, bu sezon ise ortalamasını 4,5'e yükseltti.
Geçen sezon çok fazla ikili mücadelelerde gözükmeyen Falcao'nun, özellikle geçirdiği başarılı devre arasından sonra fizik gücü de yükseldi. Gaziantep maçında 10 ikili mücadeleye giren sarı-kırmızılı oyuncu bunların 5'ini kazandı. Falcao, Başakşehir karşılaşmasında ise 9 ikili mücadelenin 5'inden galip çıktı. Kolombiyalı yıldızın geçen sezonki 1,4 olan hava topu başarısı ise bu sezon 3'e çıktı.
'Haddini bil Ümit Öztürk'
Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.
Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.
Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.
Sağ bek transferinde Antalyaspor'un Milli oyuncusu Nazım Sangare'yi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'den boşalan bu bölgeyi doldurmak için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yeni sezona bambaşka bir seviyede başladı.