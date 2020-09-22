Radamel Falcao yeni sezona fırtına gibi başladı

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yeni sezona bambaşka bir seviyede başladı.

Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Falcao yeni sezona müthiş bir giriş yaptı.

Özellikle gol yollarındaki etkisizliği ile eleştirilen Kolombiyalı forvet, 2019-2020 sezonundaki 2,6'lık şut ortalamasını 4,5'e çıkardı.

Tecrübeli forvet geçen sezon ortalama 1,9 kez ceza sahasında topla buluşurken, bu sezon ise ortalamasını 4,5'e yükseltti.

Geçen sezon çok fazla ikili mücadelelerde gözükmeyen Falcao'nun, özellikle geçirdiği başarılı devre arasından sonra fizik gücü de yükseldi. Gaziantep maçında 10 ikili mücadeleye giren sarı-kırmızılı oyuncu bunların 5'ini kazandı. Falcao, Başakşehir karşılaşmasında ise 9 ikili mücadelenin 5'inden galip çıktı. Kolombiyalı yıldızın geçen sezonki 1,4 olan hava topu başarısı ise bu sezon 3'e çıktı.