Radamel Falcao virüste eridi

AKŞAM
TRANSFERMARKT, koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde tüm profesyonel liglerde yer alan futbolcuların piyasa değerini minimum yüzde 20 düşürmeyi kararlaştırıldı. 1998 yılında veya daha sonra doğmuş futbolcuların piyasa değeri ise yüzde 10 düşerken, dünya çapında futbol piyasası toplamda 9.22 milyar euro değer kaybetmiş oldu. Yeni piyasa değerlerinin ardından Süper Lig, 128.33 milyon euro eriyerek artık toplam 559.18 milyon euro piyasa değerine sahip. Süper Lig’in en değerli kadrosu olan Galatasaray’ın değeri 19.5 milyon euro eksilerek 83.45 milyon euro seviyesine geriledi. En değerli ikinci takım Trabzonspor da 73.53 milyona gerileyince Aslan zirveyi bırakmadı. Cim-Bom’un Kolombiyalı yıldızı Falcao, 6 milyondan 4.8 milyon euroya geriledi. Seri, 18 milyon eurodan 9.5’a indi. Lemina, 15 milyon eurodan 10.5 milyona düştü. SarıKırmızılı takımın kadrosundaki bütün yıldızlar resmen erozyona uğradı.
Yönetim kiralık yıldızlara, “Yüzde 60'ı kabul etmezseniz, bonservisinizi sezon bitmeden verebiliriz” önerisi getirdi. Gözden çıkartılan isimler de bu listeye dahil edildi. Yerliler ise indirimi kabul etti.
Ruslar, L.Moskova'nın gündemindeki Yunan sol bek Tsimikas'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü.
Sezon ortasında kendisine yapılan sözleşme yenileme teklifine bir yanıt vermeyen Sırp çalıştırıcı, koronavirüs pandemisi sonrası Fenerbahçe'de kalmak istediğini paylaştı. Yönetimin Obra'yla yeniden temasa geçmesi bekleniyor.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.
Alman transfer sitesi “transfermarkt” tüm profesyonel liglerde futbolcuların piyasa değerini yüzde 20 düşürdü. Falcao'nun şu andaki bedeli sadece 4.8 milyon euro...
Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.