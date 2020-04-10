Radamel Falcao virüste eridi

Alman transfer sitesi “transfermarkt” tüm profesyonel liglerde futbolcuların piyasa değerini yüzde 20 düşürdü. Falcao'nun şu andaki bedeli sadece 4.8 milyon euro...

AKŞAM

TRANSFERMARKT, koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde tüm profesyonel liglerde yer alan futbolcuların piyasa değerini minimum yüzde 20 düşürmeyi kararlaştırıldı. 1998 yılında veya daha sonra doğmuş futbolcuların piyasa değeri ise yüzde 10 düşerken, dünya çapında futbol piyasası toplamda 9.22 milyar euro değer kaybetmiş oldu. Yeni piyasa değerlerinin ardından Süper Lig, 128.33 milyon euro eriyerek artık toplam 559.18 milyon euro piyasa değerine sahip. Süper Lig’in en değerli kadrosu olan Galatasaray’ın değeri 19.5 milyon euro eksilerek 83.45 milyon euro seviyesine geriledi. En değerli ikinci takım Trabzonspor da 73.53 milyona gerileyince Aslan zirveyi bırakmadı. Cim-Bom’un Kolombiyalı yıldızı Falcao, 6 milyondan 4.8 milyon euroya geriledi. Seri, 18 milyon eurodan 9.5’a indi. Lemina, 15 milyon eurodan 10.5 milyona düştü. SarıKırmızılı takımın kadrosundaki bütün yıldızlar resmen erozyona uğradı.

