Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi

Çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı.
Falcao'nun uyarısını "İşine bak' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti. Kolombiyalı dünya yıldızı ise "Sen benim seviyemde değilsin' cevabıyla tartışmayı bitirdi.
Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'dan takım arkadaşları da desteğini çekti.
Sezon başında Celta Vigo’dan büyük umutlarla transfer edilmesine karşın, oynadığı futbolla iç açmayan ve 17 maçta golü ya da asisti bulunmayan Emre Mor’un her ne kadar Championship takımlarıyla adı anılsa da 22 yaşındaki orta sahanın Torino ve Sassuolo’nun takibinde olduğu belirtildi. La Liga’dan eşyaları çöpe atılarak gelen milli futbolcu Galatasaray’da da beklenen patlamayı yapamazken Fatih Terim’in Sekidika’yı kadrosuna katması Emre Mor’un gözden çıkarılmasına neden oldu.
(Sabah)
Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.
Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
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