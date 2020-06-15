Radamel Falcao transferini yerden yere vurdu

Çaykur Rizespor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programının yorumcusu Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
Falcao'nun Galatasaray adına tam bir skandal transfer olduğunu ifade eden Sinan Engin, "Bu Falcao tam anlamıyla bir skandal! Kariyeri çok iyi ancak Galatasaray camiası Falcao'dan verim alamadı. Bu senenin en büyük skandal transferi Falcao transferidir. Rakibin bu kadar kucağında oynayarak gol atamazsın! Trabzonspor'un forveti Sörloth'a bak 50 metre top sürüyor, gol atıyor. Falcao, Sörlöth'tan 50 kat daha fazla para alıyor" dedi.
Falcao'nun aldığı paranın hakkını vermediğinin altını çizen Sinan Engin, "Parayı verirsin alırsın ama bu kadar bel bağlanmışken böyle bir performans olamaz. Galatasaray'da gol attığı maçlarda bile Falcao, Galatasaray'ı çöpe attı, tam bir fiyasko" şeklinde konuştu.
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Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
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