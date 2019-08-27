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  • 27 Ağustos 2019 Salı 11:31
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  • 27 Ağustos 2019 Salı 11:31

Radamel Falcao transferini Albayrak çıkmaza soktu

Radamel Falcao transferini Albayrak çıkmaza soktu

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Herkesin istediği transfer. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız almak için elinden geleni yapıyor" dedi. Terim'in birinci ağızdan açıkladığı Falcao transferini 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı yıldızla çektirdiği fotoğrafın geciktirdiği biliniyor.

OLEG PETROV: "ÇOK İSTİYORLARSA 5 MİLYON EURO VERECEKLER"

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un da, "Galatasaray adına Fransa'ya kadar geliyorlarsa önce oyuncu ile değil kulüple görüşeceklerdi. Bu işte yeni olabilirim ama bu saygısızlığı kabul edemem. Bedavaya göndermeyeceğiz. Falcao'yu çok istiyorlarsa 5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gitmez, Monaco'da sözleşmesini tamamlar ve sezon sonunda serbest kalıp istediği yere gider" dediği öğrenildi.

GALATASARAY BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

FFP'de eksi 2.5 milyon Euro seviyesinde olan Galatasaray cephesi ise Falcao için bonservis ödemek istemiyor ve transferin kapanmasına bir hafta kala hangi oyuncusunu satacağını düşünüyor.

FALCAO SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

1. Menajerlere satış yetkisi verilen Diagne için kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Galatasaray, Senegalli golcüsü için beklediği teklifi alamadı.

2. Diagne'yi satamayan sarıkırmızılı kulüp, bir aydır gündemde olan Falcao'yu da bitiremedi.

3. Geçen sezon sonunda şampiyonluk kutlamasına katılmayan Diagne takıma döndü ama arkadaşları ile iletişimi koptu. Senegalli forvet, Denizli ve Konya maçlarında pas alamazken, performansı vasatı aşamadı.

4. 9 numarası Falcao'ya kavuşamayan Galatasaray ilk 2 hafta sonunda Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü ve psikolojik üstünlüğü ezeli rakibine kaptırdı.

(Sabah / Mehmet Özcan)

 

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