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Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı

Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu ve Devler Ligi'nde başarılı olacaklarını söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, Kolombiya basınına açıklamalarda bulunurken sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu hakkında da kısa bir değerlendirmede bulundu

"REAL MADRID FAVORİ"

Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile oynayacakları maçlar öncesinde konuşan Radamel Falcao, "Böyle bir grupta olmak heyecan verici. Real Madrid'in favori olduğunu düşünüyorum ancak takım olarak iyi bir dönem geçirmediklerini biliyorum. Biz Galatasaray olarak çok iyi oyunculara sahip bir takım oluşturduk. Umarım belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız" sözlerini kullandı

"KOLOMBİYA'NIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Sarı kırmızılılara transferinde dolayı Kolombiya halkına teşekkür eden 33 yaşındaki yıldız, "Kolombiya halkının sevgisi ve desteği çok önemli, benim için de yeni bir başlangıç olacak. En üst düzeyde olmak istiyorum ve en çok istediğim şeylerden birisi de Kolombiya Milli Takımı'nda olmak" dedi

"BİRÇOK ÜLKEDEN TEKLİF ALDIM"

Başka kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Kolombiyalı golcü, "Çok fazla teklif vardı. Monaco'da zamanımı doldurmuştum. Onlara minnettarım. Birçok ülkeden teklif almama rağmen, tutkulu Galatasaray taraftarı ve yöneticilerin tutumu seçimimi etkiledi. Kalbimi çaldılar." ifadelerini kullandı.

"BU FIRSATI KAÇIRAMAZDIM"

Bu transferden ötürü mutlu olduğunu vurgulayan Falcao, "Bu kadar büyük ve coşkulu taraftarları olan bir takıma gelmek harika. Kariyerimin bu döneminde ihtiyacım olan bir durumdu. Bu fırsatın kaçmasına asla izin veremezdim. Ben ve ailem için yaşadıklarımız şimdiden unutulmaz. Artık sadece oynamam, keyfini çıkarmam ve goller atmam gerekiyor" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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