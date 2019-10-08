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Radamel Falcao sakat değil

Radamel Falcao sakat değil

G.SARAY’IN, transferi için çok mesai harcadığı ve yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao’nun G.Birliği maçının kadrosuna alınmaması büyük tartışmalara neden olmuştu.

AKŞAM

G.SARAY’IN, transferi için çok mesai harcadığı ve yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao’nun G.Birliği maçının kadrosuna alınmaması büyük tartışmalara neden olmuştu. Tecrübeli golcünün sakatlığı olduğu ve bu nedenle dinlendirmek amaçlı kadroya alınmadığı dile getirilmişti. Kolombiya basını bu konu ile ilgili müthiş iddiayı gündeme getirdi. Comutricolor adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Falcao’nun, G.Birliği deplasmanında oynamamasının fiziksel bir problemden kaynaklanmadığını iddia etti ve bu kararı eleştirdi.

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