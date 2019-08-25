Radamel Falcao Monaco'yu kafasında bitirdi!

Menajer Ahmet Bulut'un Monaco ile bonservis pazarlığı sürerken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler dün yaptığı toplantıda gelinen durumu masaya yatırdı... Zirveden çıkan sonuç; "Transferin son günü de olsa Falcao imzayı atacak" oldu.

Falcao transferinde bekleyiş sürüyor... Fransa'da bulunan menajer Ahmet Bulut, Monaco ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Galatasaray yönetimi de dün bir toplantı yaparak gelinen son durumu masaya yatırdı. Zirveden çıkan sonuç da belli oldu

YÖNETİCİLER ÇOK POZİTİF

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar yaşanan olumsuzluklara rağmen çok pozitif... Yönetimin, Falcao'nun G.Saray forması giyeceğinden emin olduğu öğrenildi.

KAFASINDA BİTİRDİ!

Ahmet Bulut'tan sürekli bilgi alınırken, yöneticilerin "Falcao, Monaco'yu kafasında sildi. Buradan dönüş yok. Transferin son günü de olsa imzalar atılacak" dediği öğrenildi.

MONACO ARTIK KÖŞEYE SIKIŞTI

Fransız basını, Falcao'nun tutumundan dolayı Monaco'nun köşeye sıkıştığını belirtiyor. Gazeteler, iki kulüp arasında kısa süre içinde anlaşma sağlanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın formasıyla çıktığı 82 maçta rakip ağlara 34 gol bırakmayı başardı.

JARDİM İLE GÖRÜŞECEK

Önceki gün 2. Başkan Petrov ile görüşüp "G.Saray'a gitmek istiyorum" diyen Falcao'nun yarın da teknik direktör Jardim'e ayrılık kararını ileteceği öğrenildi.

(Sabah)