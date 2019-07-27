Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Monaco'nun hazırlık kampına katıldı.
Monaco'dan yapılan açıklamada, "Falcao, Portekiz'de kampa katıldı ve geleneksel yürüyüşümüzün bir parçası oldu." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Monaco'nun hazırlık kampına katıldı.
Beşiktaş, sözleşmesi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç için son teklifini yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada transfer hakkında çarpıcı sözler kullandı.
Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı İngiliz golcü Daniel Sturridge bordo mavili kulüpten yıllık 2,2 milyon euro alacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Galatasaray'a da göndermede bulundu.
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.