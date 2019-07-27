Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Monaco'nun hazırlık kampına katıldı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Monaco'nun hazırlık kampına katıldı.

Monaco'dan yapılan açıklamada, "Falcao, Portekiz'de kampa katıldı ve geleneksel yürüyüşümüzün bir parçası oldu." ifadeleri kullanıldı.