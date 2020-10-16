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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 08:00
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Radamel Falcao milli takımdan çok mutlu dönüyor

Radamel Falcao milli takımdan çok mutlu dönüyor

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Falcao, Kolombiya Milli Takım formasını 34 yaşında da giyebilmenin ve gol atabilmenin kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın süper starı Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansın ardından Kolombiya Milli Takımı’na yeniden forma giymeye başladı. Ülkesinin 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Venezuela ve Şili ile oynadığı maçlarda süre alan El-Tigre, Şili karşısında son dakikada attığı golle takımına beraberlik kazandırdı. Bu golden sonra ülkesinde gündem olan Falcao, dün yine Kolombiya basınına birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. “alkhaleejtoday.co”ya konuşan golcü oyuncu, “Benim için bu yaşta bu ülkenin milli takım formasını giymek büyük bir gurur kaynağı... Çok sevdiğim ve hayatım boyunca giymek istediğim bu formayı formda olduğum sürece giyerek ülkeme katkıda bulunmaya devam etmeliyim” dedi.

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