Radamel Falcao milli takımdan çok mutlu dönüyor

Galatasaray'ın süper starı Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansın ardından Kolombiya Milli Takımı’na yeniden forma giymeye başladı. Ülkesinin 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Venezuela ve Şili ile oynadığı maçlarda süre alan El-Tigre, Şili karşısında son dakikada attığı golle takımına beraberlik kazandırdı. Bu golden sonra ülkesinde gündem olan Falcao, dün yine Kolombiya basınına birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. “alkhaleejtoday.co”ya konuşan golcü oyuncu, “Benim için bu yaşta bu ülkenin milli takım formasını giymek büyük bir gurur kaynağı... Çok sevdiğim ve hayatım boyunca giymek istediğim bu formayı formda olduğum sürece giyerek ülkeme katkıda bulunmaya devam etmeliyim” dedi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris'in maçları seyircili oynamasına tepki gösterdi.
Kayserispor, bir futbolcuda daha koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması sonrası maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la bir restoranda çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı. MHK, Aydınus ve Yıldırım'dan savunma istedi.
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı. Hollanda devinin Altay'ı izlemeye devam edeceği ifade edilirken Fenerbahçe yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda genç file bekçisini satmayı planlıyor.
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da 13 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.