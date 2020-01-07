Radamel Falcao ligin ikinci yarısında fırtına gibi esecek

Galatasaray'da ikinci yarıda performansı en çok merak edilen oyuncuların başında gelen Radamel Falcao, yağmur altındaki idmanlarda güç ve kondisyon çalışmaları yapıyor.

İkinci yarıda performansı en çok merak edilen oyuncuların başında kuşkusuz Radamel Falcao geliyor. Büyük umutlarla transfer edilen, ancak ilk yarıda sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen Kolombiyalı golcü için devre arası ilaç gibi geldi. Son haftalarda sahada kaldığı süreyi 90 dakikaya kadar çıkarsa da, ikili mücadeleye girme konusunda sıkıntılar yaşayan Falcao, yağmur altındaki idmanlarda güç ve kondisyon çalışmaları yapıyor.

Falcao’nun bu istek ve çalışkanlığıyla ikinci yarıda eski günlerinden kesitler sunması bekleniyor.

(Fanatik)