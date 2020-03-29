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  • Radamel Falcao, koronavirüs nedeniyle lige verilen ara süresince günde 4 saat bireysel idman yapıyor
  • 29 Mart 2020 Pazar 13:47
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  • 29 Mart 2020 Pazar 13:47

Radamel Falcao, koronavirüs nedeniyle lige verilen ara süresince günde 4 saat bireysel idman yapıyor

Radamel Falcao, koronavirüs nedeniyle lige verilen ara süresince günde 4 saat bireysel idman yapıyor

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Profesyonelliğiyle takdir edilen Galatasaray'ın forveti Radamel Falcao, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada da boş durmuyor. Kolombiyalı golcü, günde 4 saat bireysel idman yapıyor.

Türkiye'ye geldiği ilk günden bu yana profesyonelliği ile herkesin alkışını alan Radamel Falcao lige verilen arada boş durmuyor.

Coronavirüs kabusu nedeniyle alınan 'tatil' kararı öncesi müthiş bir form grafiği yakalayan Kolombiyalı yıldız fiziki gücünü kaybetmemek için evde idmanlarını sürdürüyor.

Radamel Falcao, kulüpten verilen idman programıyla yetinmedi ve günde toplam 4 saat bireysel çalışma yapıyor.

(Takvim)

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