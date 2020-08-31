Radamel Falcao, Juan Cuadrado'yu Galatasaray'a çağırdı

Transferde son günlerde durgunluk yaşayan ve taraftarlarının tepkisine maruz kalan Galatasaray'da devreye Radamel Falcao girdi. Kolombiyalı yıldız, Juventus'ta oynayan vatandaşı Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı.
İdmandaki bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan yıldız oyuncuya Cuadrado'dan cevap geldi ve bunun üzerinde de Falcao, "Come Juan" (Gel Juan) şeklinde bir mesaj yolladı.
TARAFTARLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU
Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado'ya "Come to Galatasaray" mesajları yollanmaya başlandı. Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Cuadrado, İtalyan ekibinin değişmez isimleri arasında yer alıyor.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medyada idman fotoğrafına yorum yapan Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Kolombiyalı forvet, vatandaşına ‘Come Juan' mesajı yolladı. Radamel Falcao'nun mesajını beğeni yağmuruna tutan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cuadrado'ya ‘Come to Galatasaray' mesajları yollamaya başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.
Teknik direktör Fatih Terim, Kenan transferinde ısrarcı. Hücum opsiyonlarını güçlendirmek isteyen tecrübeli hoca, milli oyuncunun takıma katılmasını çok istiyor.