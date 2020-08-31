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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:46
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Radamel Falcao, Juan Cuadrado'yu Galatasaray'a çağırdı

Radamel Falcao, Juan Cuadrado'yu Galatasaray'a çağırdı

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medyada idman fotoğrafına yorum yapan Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Kolombiyalı forvet, vatandaşına ‘Come Juan' mesajı yolladı. Radamel Falcao'nun mesajını beğeni yağmuruna tutan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cuadrado'ya ‘Come to Galatasaray' mesajları yollamaya başladı.

Transferde son günlerde durgunluk yaşayan ve taraftarlarının tepkisine maruz kalan Galatasaray'da devreye Radamel Falcao girdi. Kolombiyalı yıldız, Juventus'ta oynayan vatandaşı Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı.

İdmandaki bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan yıldız oyuncuya Cuadrado'dan cevap geldi ve bunun üzerinde de Falcao, "Come Juan" (Gel Juan) şeklinde bir mesaj yolladı.

TARAFTARLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado'ya "Come to Galatasaray" mesajları yollanmaya başlandı. Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Cuadrado, İtalyan ekibinin değişmez isimleri arasında yer alıyor.

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