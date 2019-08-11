Radamel Falcao imzalıyor

Fransız ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Kolombiyalı forvet bugün kendisini 3 yıllığına G.Saraylı yapacak mukaveleye imza atacak. Sezonun ilk maçı olan Denizli deplasmanında da sahaya çıkacak.

AKŞAM

SARI-KIRMIZILI taraftarların uzun süredir yollarını gözlediği Falcao’da artık saatler sayılıyor. Önceki gün G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Falcao’nun birlikte çektirdikleri fotoğraf sosyal medyaya düşünce artık “Bu iş bitti” yorumları yapılmıştı. Gerçekten de öyle oldu. Fransız ve İspanyol basınındaki haberlere göre; 33 yaşındaki tecrübeli forvet, bugün Galatasaray’la 3 yıllık resmi mukaveleye imza atacak ve yeni takımının hazırlık kampına katılacak.

BEN YEDDER’i BiTiRDiLER

Diario de Sevilla’nın haberine göre; Monaco, Ben Yedder ile prensip anlaşmasına vardı. Böylece Fransız ekibinin forvet sorunu çözüldü. Radamel Falcao, yarın (bugün) Galatasaray ile sözleşme imzalayacak. Le Figaro gazetesi, “Radamel Falcao, artık Galatasaray’da” derken; ABC, “Galatasaray Yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve Falcao, birlikte İstanbul’a dönecek. İmzalar yarın (bugün) atılacak” satırlarını manşetine taşıdı. Monaco Teknik Direktörü Jardim de umutsuz konuştu.

BURADA OLURSA OYNAR!

Jardim, gazetecilerin kendisine Falcao’yla ilgili yönettiği sorulara, “Falcao önümüzdeki hafta Metz maçında oynayacak mı? Evet, eğer hazır olursa ve burada olursa oynayacak” şeklinde yanıt verdi. Süper Lig’de ilk hafta Denizli deplasmanına çıkacak G.Saray’da Falcao’nun da ilk 11’de olması bekleniyor. Esas coşku ise ligin ikinci haftasında yaşanacak. G.Saray TT Stadı’nda Konya’yı ağırlayacak. Taraftarlar, Falcao için koreografi yapacak.