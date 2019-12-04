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  3. Radamel Falcao için flaş iddia: Türkiye'den ayrılmayı düşünüyor!

Radamel Falcao için flaş iddia: Türkiye'den ayrılmayı düşünüyor!

Radamel Falcao için flaş iddia: Türkiye'den ayrılmayı düşünüyor!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Radamel Falcao için ülkesinden dikkat çeken bir haber geldi.

Galatasaray'da büyük umutlarla kadroya katılan ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta 360 dakika süre alabilen Radamel Falcao için transfer konusunda gündem gün geçtikçe ısınıyor.

Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtti.

David Beckham'ın ABD'de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami'nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.

MUSTAFA CENGİZ: "2 YIL HİZMET ETMEK İSTİYOR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili son açıklamasında, "Diyelim ki Falcao'yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. En yüksek randımanı vereceğine ve taraftarımızın üzerine kurduğu inanılmaz baskıyı hafifleteceğine inanıyorum. Falcao tutkuya layık olacak" ifadelerini kullandı.

(Sporx)


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