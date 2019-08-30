Radamel Falcao Galatasaray'da

AKŞAM

G.SARAY Radamel Falcao’da mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 2 aylık uğraş sonunda meyvesini verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco’ya adeta çıkartma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim ve menajerler, burada Kolombiyalı oyuncunun transferinin önündeki engelleri temizledi. Monaco kulübü ve Falcao’nun menajerleriyle yapılan konuşmalar neticesinde uzlaşma sağlandı. Fransız basını da Falcao’nun transferinin önünde hiç bir engel kalmadığını, imzaların cuma günü (bugün) atılacağını duyurdu. Jorge Mendes’in 3.5 milyon euroluk komisyon isteği de G.Saray yönetimi tarafından makul düzeye çekildiği ve anlaşıldığı belirtildi.

MONACO BİR GOLCÜ DAHA ALDI

Infosport+’da yer alan habere göre de; Fransız ekibi Monaco, Kolombiyalı yıldızın yerine düşündüğü genç golcü için Arthur Zagre ile anlaştı. Haberde Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferinin bu şekilde gerçekleştiği ve Monaco’nun da bu boşluğu Zagre ile dolduracağı belirtildi. Monaco’nun PSG ile bonuslar hariç 10 milyon euro karşılığında anlaştığı da gayri resmi bilgi olarak verildi. Monaco’nun bu transferi ile birlikte golcü sayısı da üçe çıktı ve Falcao’ya gerek kalmadı. Fransız ekibi Ben Yedder ve Slamini’yi kadrosuna katmış, üçüncü bir golcü alınması halinde Radamel Falcao’nun gönderileceğini açıklamıştı.

GALATASARAY’A GİDECEĞİM

TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı, Falcao ile görüştü. Kolombiyalı golcü, “G.saray’a gideceğim. Gidebilirim. Şu anda fazla bir şey konuşamam” ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu Kolombiya basınına yaptığı açıklamalarda da G.Saray’da oynamak istediğini net olarak dile getirmişti. Kariyerinde River Plate, Porto, Manchester United, Chelsea, Atletico Madrid gibi dev kulüplerde forma giyen Kolombiyalı golcü, son olarak İspanyol ekibinden 43 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Monaco’ya transfer olmuştu. Falcao bu sezon, hiçbir maçta forma giymedi.