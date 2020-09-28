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  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:46
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Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinde kaleye şut dahi çekemedi

Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinde kaleye şut dahi çekemedi

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Sabah

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, dün akşamki Fenerbahçe derbisinde ise hiçbir varlık gösteremedi. Kolombiyalı forvet, 71 dakika sahada kaldığı maçta kaleye şut dahi çekemedi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Mbaye Diagne'ye bırakan Radamel Falcao, bu olaya bir hayli kızdı.

Sahada kaldığı 71 dakikada 1 şut denemesi yapan ve onda da isabet kaydedemeyen 34 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, oyundan alınınca söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu.

Kolombiyalı oyuncu Süper Lig kariyerinde ilk 11'de sahaya çıktığı sadece 2 karşılaşmada ceza sahasında topla buluşamadı. 28 Eylül 2019'daki Fenerbahçe maçının ardından Falcao, yine rakip ceza sahasında topla bir araya gelemedi.

MAÇI ŞUT ÇEKMEDEN TAMAMLADI

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı- Kırmızılılar'ın 3-1 kazandığı Gaziantep mücadelesinde 2 gol ve 1 asistle oynayan, 2-0 yendikleri Başakşehir mücadelesinde de 1 sayı kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam ilk 11'de çıktığı Fenerbahçe mücadelesini ise pas geçti.

71 dakika sahada kalan Falcao, oyunu rakip kaleye şut çekemeden tamamladı.

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Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, dün akşamki Fenerbahçe derbisinde ise hiçbir varlık gösteremedi. Kolombiyalı forvet, 71 dakika sahada kaldığı maçta kaleye şut dahi çekemedi.

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