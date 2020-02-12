Radamel Falcao doğum gününde söz verdi: Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atacağım

SPOR GÜNDEMİ

FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve üst üste 2 galibiyetle Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Sergen Yalçın, sezon sonu için 4 ismin biletini kesti.

Doğum gününde Fener'e gol sözü verdi Doğum gününde Fener'e gol sözü verdi İki hafta önce Konya'da sakatlanan 'El Tigre' lakaplı Radamel Falcao'nun sağ uyluk adalesinde orta düzeyde kanama tespit edilmişti. Tedavisi sona eren yıldız futbolcu tamamen iyileşti ve saha çalışmalarına başladı.

298 haftalık özlem 298 haftalık özlem TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.

Yarın karar günü Yarın karar günü TFF yönetimi, Beşiktaş’ın Göztepe maçı için yaptığı ‘Tekrar’ başvurusunu yarın görüşüp, karara bağlamak için toplanıyor. Kartal kural hatası olduğu iddiasında.

2.5 saatlik VAR eğitimi 2.5 saatlik VAR eğitimi MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 4 saatlik kritik toplantıda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili özel hazırlanmış slaytlar ile bilgilendirme yaptı.

'Hakemlerden yakınmayan tek bir takım var...' 'Hakemlerden yakınmayan tek bir takım var...' Yazarımız Alen Markaryan, Süper Lig'deki hakem skandallarıyla ilgili bir yazı yazdı. Alen, Fenerbahçe'nin MHK isyanı ve Galatasaray'ın sessiz kalışını değerlendirdi.