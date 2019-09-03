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Radamel Falcao: Çok doğru bir karar vermişim

Radamel Falcao: Çok doğru bir karar vermişim

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, Galatasaray'a gelerek en doğru tercihi yaptığını söyledi.

Galatasaray'ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı golcü futbolcu Radamel Falcao ve takım kaptanı Fernando Muslera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu bildiği ve coşkulu bir karşılama olacağını tahmin ettiği için ailesiyle beraber İstanbul'a geldiğini belirten Kolombiyalı futbolcu, "Havaalanından çok farklı ve yoğun duygularla ayrıldım. İçeriye girmek istemedim hatta uzun dakikalar orada taraftarımızla birlikte olmak istedim. Ailem de burada olsun istedim, eşim ve çocuklarım da yanımda olsun istedim." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, "Bir kez daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Bu süreçte Başkanımız ve Abdurrahim Bey çok fazla uğraştılar. Yusuf Bey ve Fernando Muslera da aynı şekilde çok uğraştılar. Bugün bir kez daha gördüm ki verilen bütün çabalar ve benim dik duruşum boşuna değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim, hayatımdaki en büyük anlardan biriydi belki de." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın çok önemli bir futbolcu kazandığını söyleyen kaleci Fernando Muslera şöyle konuştu:

"Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım, diğer taraftan Fatih Hocamız da çok istiyordu kendisini. Benim verebileceğim destek sadece onunla konuşma kısmında olabilirdi. Hemen hemen her gün Falcao ile konuştum. Hocam da bana soruyordu neler olup bitiyor diye ben de kendisini bilgilendiriyordum."

Falcao'ya da teşekkür eden Muslera, "Diğer taraftan Falcao’ya da teşekkür etmek istiyorum. O da çok dik durdu, her zaman buraya gelmek istediğini söyledi. Konuşmaya başladığımız ilk günden beri hep Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymek istediğini söyledi. O da çok dik durdu. Milli Takımlar seviyesinde ne yazık ki kendisinden çok çektim ama artık aynı takımdayız, aynı soyunma odasını paylaşacağız. Bu kadar büyük bir futbolcu ile aynı soyunma odasını paylaşacağım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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