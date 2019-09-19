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Radamel Falcao, Club Brugge deplasmanında yalnız kaldı

Radamel Falcao, Club Brugge deplasmanında yalnız kaldı

Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, orta sahadan ve kanatlardan istediği topu alamayınca yalnız kaldı.

Aslan'ın yeni golcüsü Radamel Falcao için Brugge'de verimli bir akşam olmadı. Kolombiyalı yıldız, istediği topları alamayınca beklentilerin altında kaldı.

Bu arada Falcao'yu izlemek için ülkesi Kolombiya'dan gazeteciler de Brugge maçına geldi.

Diagne etkisizdi

Maçtan önce Galatasaray'ın yedek kulübesine gelerek eski hocalarıyla hasret gideren Mbaye Diagne, ikinci yarıda kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu. Ancak Senegalli hiçbir varlık gösteremedi.

FALCAO ZAMAN İSTEDİ

Kolombiyalı golcü "Şampiyonlar Ligi'nde her puan değerli. Bundan sonra büyük takımlarla oynayacağız. İyi çalışmamız gerekiyor. Hem takımın bana hem benim takıma alışmam için zamana ihtiyaç var" dedi.

DÜN GECE FALCAO

Topla buluşma: 40
Şut: 2
İsabetli Şut: 0
İsabetli Pas Yüzdesi: 70,8
İkili Mücadele: 19
Kazanılan İkili Mücadele: 6

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