Radamel Falcao 'Cim-Bom' dedi

AKŞAM
Kolombiyalı golcü Galatasaray’dan yıllık garanti ücret olarak 5 milyon euro kazanıyor. Falcao’nun kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayına kadar sürüyor.
MİLLİ TAKIMI UNUTSUN
Kolombiya basını da Falcao’nun Suudi Arabistan iddialarına tepkili. Gazeteci Stephen Ars bu haberleri, “Arabistan’a giderse milli takımı unutsun” şeklinde değerlendirdi.
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan oluşan en iyi 11'ini belirledi.
FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.
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Manchester Cityli İlkay Gündoğan kendisine göre dünyanın en iyi forvetinin Robert Lewandowski olduğunu söyledi.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışından havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılınca yerine geçecek olan teknik direktörün kim olacağı sorusu cevabını bekliyor. Sarı-lacivertli takımın başında 2 maça çıkan Zeki Murat Göle'nin başka maça çıkamayacak olması nedeniyle arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için İspanyol basınından flaş bir isim ortaya atıldı.