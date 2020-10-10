Radamel Falcao çift forvet oynamak istiyor

AKŞAM

Radamel Falcao: “9 numara oynarken sahada daha efektif bir oyuncuyum. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hücumda hareketlilik daha fazla artıyor.”

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile hücumda nöbetleşe görev alan Falcao, Kolombiya Milli Takım kampından, hocası Fatih Terim’e mesaj yolladı: “Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum. Türkiye Ligi’nde geçirdiğim zamanı pozitif buluyorum. Zamanla her şeyi öğrendim. Futbolla ilgili değişik duyguları var. Yakaladığım şansları değerlendirmeye çalıştım ve goller de attım.

MODERN FUTBOL BÖYLE

9 numara oynarken daha efektif bir oyuncuyum. Modern futbolda artık forvetler daha fazla hareket etmek zorunda. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hareketlilik artıyor. Şu anda, ben daha tamamlanmış bir Falcao’yum.”

