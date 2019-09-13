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  3. Radamel Falcao bu akşam gol atarsa statta 'Eye Of The Tiger' adlı şarkı çalacak

Radamel Falcao bu akşam gol atarsa statta 'Eye Of The Tiger' adlı şarkı çalacak

Radamel Falcao bu akşam gol atarsa statta 'Eye Of The Tiger' adlı şarkı çalacak

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla start alacak. 20.30'daki karşılaşmanın tüm biletleri bitti... Falcao'yu ilk maçında 52 bine yakın Galatasaray taraftarı izleyecek. Kolombiyalı golcü fileleri havalandırırsa TT Stadı’nda 'Eye Of The Tiger’ adlı şarkı çalacak.

EYE OF THE TIGER ÇALACAK

Falcao eğer fileleri havalandırırsa Türk Telekom Stadı'nda 'Eye Of The Tiger (Kaplan'ın Gözü)' şarkısı çalacak. İmza töreninde de Radamel Falcao'nun anonsu sırasında Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku yaşanmıştı.  'El Tigre' lakaplı yıldız futbolcunun stada çıkışı sırasında ise 'Eye of the Tiger' şarkısı çalınmıştı

İSTANBUL'U SALLAMIŞTI!

G.Saray'da yılın transferi Kolombiyalı golcü Falcao İstanbul'da coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanmış, dünya basını da bu karşılamaya geniş yer ayırmıştı.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Cimbom'a gönül veren taraftarların 33 yaşındaki golcü Falcao için özel bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Kasımpaşa maçı Türk Telekom Stadı'nda kapalı gişe oynanacak..

DÜNYA BASINI DA TAKİPTE

Kolombiya, Fransa ve İspanyol medyasının da Kasımpaşa maçını takip edeceği öğrenildi. Büyük buluşma için artık geri sayım başladı.

(Sabah)

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