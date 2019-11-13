Radamel Falcao, Başakşehir maçında sahada olacak

Attığı gollerle değil sakatlığıyla manşetleri süsleyen Radamel Falcao geri dönüyor!..

1 Ekim'de PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir formasından uzak olan Kolombiyalı yıldız geçen hafta başı tedavisi için İspanya'ya gitmişti.

Atletico Madrid'te forma giyerken doktoru olan Joaquin Juan'a tedavi olan Falcao bugün İstanbul'da olacak. Tedavi süreci tamamlalan ve sakatlığını atlatan tecrübeli yıldızın kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Falcao'nun milli aradan sonra oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında da formasına kavuşacağı öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun uzun süredir görev yapamadığı için yüzde yüz maç kondisyonu ve fizik gücüne kavuşmasının 1 ayı bulabileceği ifade ediliyor.

(Takvim)