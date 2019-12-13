Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7889
  • 6,4655
  • 275.554
  • 110915
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Radamel Falcao, Ankaragücü maçında yedek kulübesinde olacak

Radamel Falcao, Ankaragücü maçında yedek kulübesinde olacak

Radamel Falcao, Ankaragücü maçında yedek kulübesinde olacak

PSG önünde yaklaşık 30 dakika forma giyen Radamel Falcao, Ankaragücü maçında da kulübede oturacak.

PSG önünde yaklaşık 30 dakika forma giyen Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, cumartesi günü Ankaragücü maçında da kulübede oturacak.

Fiziki olarak büyük eksikleri olan Kolombiyalı yıldızın bu kez ikinci yarının tamamında görev alması bekleniyor. 

Alanya maçında 20 dakika, PSG karşısında 30 dakika forma giyen Radamel Falcao, Ankaragücü maçında da tek devre sahada kalmayı planlıyor.

Galatasaray'ın PSG'ye 5-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Radamel Falcao," Şu an için %100 durumda değilim. İki ay sahalardan uzak kaldım. Böyle dakikalar alarak daha iyiye gidiyorum. Çok daha iyi hale geleceğim. Artık iki tane hedefimiz kaldı lig ve kupa. Bu iki kupanın da favorisiyiz ama düzeltmemiz gereken, daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı

(Sporx)


Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
Merve Özbey: Düğün ertelenebilir
Doğmamış yeğene 'Mavi' hesap
'İlk defa doğum günü kutladım'
Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu
<p>TBB´den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Emine Bulut´un annesi Fadime ve babası Ahmet B

TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut´un Ailesinin Avukatı Olacak

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Heykeltıraş çobanın hayali sergi açmak

Vücudunda binlerce solucan yaşıyor