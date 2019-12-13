Radamel Falcao, Ankaragücü maçında yedek kulübesinde olacak

PSG önünde yaklaşık 30 dakika forma giyen Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, cumartesi günü Ankaragücü maçında da kulübede oturacak.

Fiziki olarak büyük eksikleri olan Kolombiyalı yıldızın bu kez ikinci yarının tamamında görev alması bekleniyor.

Alanya maçında 20 dakika, PSG karşısında 30 dakika forma giyen Radamel Falcao, Ankaragücü maçında da tek devre sahada kalmayı planlıyor.

Galatasaray'ın PSG'ye 5-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Radamel Falcao," Şu an için %100 durumda değilim. İki ay sahalardan uzak kaldım. Böyle dakikalar alarak daha iyiye gidiyorum. Çok daha iyi hale geleceğim. Artık iki tane hedefimiz kaldı lig ve kupa. Bu iki kupanın da favorisiyiz ama düzeltmemiz gereken, daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı

(Sporx)