  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 20:53
  • |
  • Son Güncelleme:

Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta

Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta

Paylaş

AA

Beşiktaş Kulübü, Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Leicester City'den kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'e hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Diego Perotti Fenerbahçe'de
Diego Perotti Fenerbahçe'de

Diego Perotti Fenerbahçe'de

Dimitris Pelkas resmen Fenerbahçe'de
Dimitris Pelkas resmen Fenerbahçe'de

Dimitris Pelkas resmen Fenerbahçe'de

Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta
Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta

Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Kemal Ademi resmen Fenerbahçe'de
Kemal Ademi resmen Fenerbahçe'de

Kemal Ademi resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, transferin son günüde Kemal Ademi'yi duyurdu.

G.Saray'da transfer defteri kapandı
G.Saray'da transfer defteri kapandı

G.Saray'da transfer defteri kapandı

Transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede bulunmayan Galatasaray'da transfer defteri kapandı.

Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı
Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı

Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı

Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı. Siyah-beyazlılarda son durum: Son gün santrfor transferi gerçekleşmedi, istenmeyen yabancılar elde kaldı, 4 futbolcunun sözleşmeleri dondurulacak.

Alex Telles, Manchester United'da
Alex Telles, Manchester United'da

Alex Telles, Manchester United'da

Manchester United, Alex Telles transferini resmen açıkladı!

Deniz Türüç Başakşehir'de
Deniz Türüç Başakşehir'de

Deniz Türüç Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Giuliano Başakşehir'de
Giuliano Başakşehir'de

Giuliano Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, transferin son gününde Giuliano'yu kadrosuna kattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.