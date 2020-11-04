Rachid Ghezzal: Meydan okumaya geldim

AKŞAM

Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal iddialı konuştu: “Beşiktaş'tan teklif alınca çok heyecanlandım. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, benim için büyük bir meydan okuma. Elimden geleni yapıp, takıma faydalı olmaya devam edeceğim.”

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal basın toplantısı düzenledi. Başarılı oyuncu şunları söyledi: “Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Transferde emeği geçenlere ve bana destek veren tüm takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Beşiktaş’tan teklif alınca çok heyecanlandım. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, benim için büyük bir meydan okuma. Elimden geleni yapıp, takıma faydalı olmaya devam edeceğim.



VAR’IN KARARI UZUN SÜRÜYOR

Her geçen gün fizik kalitem atıyor. Süper Lig’i kalite açısından Fransa Ligi’ne benzetiyorum. Premier Lig’de hakemlerin VAR üstünden karar alma süresi çok kısa. İtalya, Fransa ve Türkiye’de süre uzuyor. Buraya gelmeden önceki gün Cengiz Ünder ile tanıştım. Hızlı, güçlü ve yetenekli bir oyuncu. Ben Lyon’da oynarken Beşiktaş’a karşı oynadım. O maçta ısınmada bile stadyum doluydu. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bu atmosferi yaşamak istiyorum.

UMARIM ÜZÜLEN FEGHOULİ OLUR

Sofiane Feghouli ile henüz konuşmadım çünkü Galatasaray’ın futbolcusu. Herhangi birisiyle burası hakkında konuşma ihtiyacı hissetmedim. Burada zaten herkes bana yardımcı oluyor. Derbiler, taraftarlar ve kulüpler için çok önemli. Umarım Galatasaray ile oynayacağımız derbi sonrası üzülen taraf Sofiane Feghouli olur.”