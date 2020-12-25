Rachid Ghezzal: Bu takımda kalite var, mutluluk var

Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçta Domagoj Vida'nın golünde asisti yapan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’deki asist sayısını 5’e çıkaran başarılı futbolcu, yaptığı açıklamada "Benim için önemli olan maçı kazanmak. Zor maçtı. Bir duran topla kazandığımız için mutluyum. Buraya ilk geldiğimden beri görüyorum. Bu takımda mutluluk var. Kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sezon sonuna kadar da devam edecek” ifadelerini kullandı.

